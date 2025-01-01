Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Vor der Klinik abgelegt

SAT.1Staffel 3Folge 175
Vor der Klinik abgelegt

Vor der Klinik abgelegtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 175: Vor der Klinik abgelegt

45 Min.Ab 12

Ein nach Chemikalien riechender Mann wird von einem Unbekannten vor der Klinik abgelegt. Die Ärzte müssen schnell klären, womit er sich vergiftet hat. - Ein cholerischer Kellner erleidet scheinbar einen Herzinfarkt, obwohl alle medizinischen Befunde dagegen sprechen. - Ein junges Paar endet nach seinem Ausflug in die 1920er Jahre in der Klinik, wo es sehr bald um Leben und Tod geht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen