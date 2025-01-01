Klinik am Südring
Folge 135: Was lange währt
45 Min.Ab 12
Ein Klassentreffen endet für einen Mann mit einem Erstickungsanfall und Veilchen. Was hat die Atemnot ausgelöst und wieso will er nicht verraten, wer ihn verletzt hat? Und: Zwei Großväter führen ein Duell um die Gunst ihrer Enkelin. Dieses eskaliert und bringt einen der beiden in akute Lebensgefahr! Außerdem: In der Klinik sorgt ein vermisst gemeldetes Mädchen für Aufsehen. Aber warum ist sie verschwunden und sind ihre Eltern wirklich so ahnungslos wie es scheint?
