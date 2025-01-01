Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Spieglein, Spieglein an der Wand

SAT.1Staffel 3Folge 144
Spieglein, Spieglein an der Wand

Spieglein, Spieglein an der WandJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 144: Spieglein, Spieglein an der Wand

44 Min.Ab 12

Eine Patientin ist ohne ersichtlichen Grund bei einem Model-Casting kollabiert. Das Ärzte-Team der Klinik am Südring sucht in einem Wettlauf mit der Zeit nach den Ursachen. Und: Ein Vorsorgetermin in der Pädiatrie entwickelt sich zu einem Drama, bei dem es um die Zukunft eines kleinen Mädchens geht. Außerdem: Ein Mann muss wegen eines Beinbruchs operiert werden. Doch stammen seine Verletzungen wirklich von einem Fahrradunfall?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen