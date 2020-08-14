Klinik am Südring
Folge 109: Standhaftes Problem
45 Min.Folge vom 14.08.2020Ab 12
Ein Mann leidet unter Erektionsproblemen, die er seiner Frau krampfhaft zu verheimlichen versucht. Was hat es mit seinen Beschwerden auf sich? - Begleitet von ihrem Bruder, sucht eine Frau nach einem Fahrradunfall die Klinik auf. Als ihre Familie dazukommt, verschwindet der junge Mann. - Nach einem Stromschlag muss eine Frau zur Überwachung in der Klinik bleiben. Doch warum will sie ihren Freund so schnell loswerden, als dieser sie besucht?
