Klinik am Südring

Wie du mir, so ich dir

SAT.1Staffel 4Folge 114
Wie du mir, so ich dir

Klinik am Südring

Folge 114: Wie du mir, so ich dir

45 Min.Ab 12

Dem eifersüchtigen Verhalten seines Nachbarn "verdankt" ein junger Mann einen folgenschweren Unfall. - Eine Frau muss ihr Klassentreffen wegen einer Knie-OP absagen. Doch plötzlich entscheidet sie sich um und gefährdet damit ihre Gesundheit! Was ist passiert? - Obwohl man ihr zu einem Kaiserschnitt rät, besteht eine Frau unbedingt auf eine natürliche Geburt. Dabei kommt es zu einer ernsthaften Komplikation.

SAT.1
