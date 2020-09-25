Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 120vom 25.09.2020
44 Min.Folge vom 25.09.2020Ab 12

Ein vermeintlicher Konkurrenzkampf zwischen zwei Schauspielern gerät völlig außer Kontrolle. - Eine junge Frau denkt, dass ihre Beschwerden durch das "Schmatzen" ihres Freundes ausgelöst werden. Kann das stimmen? - Eine Frau nutzt ihre schwere Krankheit aus, um anderen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und bringt sich dadurch schließlich selbst in Gefahr.

