Klinik am Südring
Folge 142: Midlife Camping
45 Min.Ab 12
Ein Mann wird urplötzlich von starken Bauchschmerzen geplagt. In der Klinik wird zudem klar, dass das Verhältnis zu seiner Frau sehr angespannt ist. Hat er eine Affäre? - Nach einem Herzstillstand auf der Bühne wird ein Rock-Musiker in die Klinik gebracht. Was hat seinen Zustand ausgelöst? Und warum macht sich sein Vater Vorwürfe? - Auf gerader Strecke kommt eine Frau von der Fahrbahn ab. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel ...
