Klinik am Südring
Folge 149: Kinderleichte Arbeit
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau kommt für eine angebliche Routineuntersuchung in die Klinik. Doch ihre Freundin entdeckt etwas, das die Patientin zur Flucht zwingt. - Eine Studentin hat einen Kreislaufkollaps erlitten. Sie schiebt es auf den stressigen Studienstart, doch ihre große Schwester hat einen beunruhigenden Verdacht. - Ein junger, arbeitsloser Mann leidet plötzlich unter Knieproblemen, die sich der Arzt nicht erklären kann. Doch ist er wirklich so untätig, wie er vorgibt?
