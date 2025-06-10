Klinik am Südring
Folge 184: Alles Müll oder was
23 Min.Ab 12
Ein Mann stürmt auf der Suche nach seiner Frau in die Notaufnahme. Sie wurde offenbar Opfer eines Unfalls, bei dem ein Pkw und ein Müllwagen kollidiert sind. - Eine junge Frau wird mit starken Wehen in die Klinik gebracht. Eigentlich hatte sie sich eine Hausgeburt gewünscht, doch plötzlich kam es zum Geburtsstillstand. Können die Ärzte das Leben ihres Kindes retten? Und warum treten bei der ebenfalls schwangeren angehenden Oma plötzlich auch Komplikationen auf?
