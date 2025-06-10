Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Das geht an die Nieren

SAT.1Staffel 4Folge 188
Folge 188: Das geht an die Nieren

23 Min.Ab 12

Mit heftigen Unterleibsschmerzen wird eine Frau in die Klinik gebracht. Während der Behandlung stoßen die Ärzte auf Narben einer früheren Operation. Das wirft neue Probleme auf. - Eine junge Frau prallt mit dem Autoscooter gegen die Bande und bekommt das Lenkrad in den Bauch. Doch der Arzt stellt während der Untersuchung fest: Ihre Atembeschwerden können keinesfalls von dem Unfall stammen.

SAT.1
