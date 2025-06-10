Klinik am Südring
Folge 190: Ruheloser Rentner
23 Min.Ab 12
Ein Rentner fährt einen Radfahrer an und hat einen geheimnisvollen Fahrgast im Auto. Offensichtlich verbirgt der Mann etwas vor seiner Familie. - Ein junges Mädchen wird aufgenommen, nachdem es beim Bouldern von der Kletterwand gestürzt ist. Schnell ist klar, dass die private Situation der kleinen Patchwork-Familie ein Problem ist. Die Mutter der Patientin ist ratlos: Soll sie den Mann, den sie liebt, doch nicht heiraten?
