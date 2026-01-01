Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Die Zwangshose

Staffel 4Folge 23
Die Zwangshose

Die ZwangshoseJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 23: Die Zwangshose

44 Min.Ab 12

Ein Fitnesstrainer kann nicht mehr laufen, nachdem er Skinny Jeans getragen hat. Wie ernst ist seine Gesundheit gefährdet und wieso hatte er sich in die extrem enge Hose gequetscht? Und: Eine kleine Patientin verhält sich ganz tapfer vor ihrer Mandel-OP. Doch kurz vor dem Eingriff ist das Mädchen wie ausgewechselt. Was steckt dahinter? Außerdem: Die Verletzung einer Patientin deckt eine bedrohliche Krankheit auf. Doch das soll nicht das einzige schwerwiegende Problem bleiben ...

Klinik am Südring
Klinik am Südring

Klinik am Südring

