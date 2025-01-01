Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der letzte Wurf

SAT.1Staffel 4Folge 24
Der letzte Wurf

Klinik am Südring

Folge 24: Der letzte Wurf

45 Min.Ab 12

Zwei Artisten stehen im Wettbewerb um eine begehrte Festanstellung in einem renommierten Varieté. Allerdings endet dieser im Kampf auf Leben und Tod! Und: Ein Mann zeigt Symptome einer schweren neurologischen Erkrankung. Aber warum nimmt seine Mutter diese nicht ernst und was hat ein Blind Date damit zu tun? Außerdem: Eine Fußballerin beschuldigt ihre Kameradin, sie vergiftet zu haben, um ihren Platz im Team zu bekommen.

