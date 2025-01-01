Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 26
Folge 26: Die Frauen-WG

45 Min.Ab 12

Eine junge Sportlerin wird bewusstlos in die Klinik gebracht. Als die Ärzte ihre Kleidung öffnen, machen sie eine erschreckende Entdeckung. Und: Warum spricht der zehnjährige Finn nicht mehr mit seinen Eltern, nachdem er operiert wurde? Die Kinderärzte der Klinik am Südring stehen vor einem Rätsel. Außerdem: Eine Landschaftsgärtnerin kann ihre Schulter kaum noch bewegen. Doch ihre Verletzung ist nicht die einzige Bedrohung für ihren Betrieb! Können die Ärzte helfen?

SAT.1
