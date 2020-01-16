Date oder nicht Date, das ist hier die FrageJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 34: Date oder nicht Date, das ist hier die Frage
44 Min.Folge vom 16.01.2020Ab 12
Ein Paar streitet heftig vor der Klinik. Er behauptet, sie hatten ein Date; sie behauptet, ihn gar nicht zu kennen. Können die Ärzte die Situation klären? Und: Nach einem Unfall im Kunstunterricht muss ein Grundschüler operiert werden. Schnell wird klar, dass die Verletzung nicht das größte Problem des Jungen ist. Außerdem: Ein älterer Herr möchte trotz Krankheit keine Hilfe von seiner Tochter annehmen und schickt sie sogar aus der Klinik.
