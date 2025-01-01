Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 43
Folge 43: Der Märchenprinz

45 Min.Ab 12

Nach seinem Junggesellenabschied findet eine Frau ihren Verlobten volltrunken im Wald. Er behauptet, sich an nichts erinnern zu können. Sagt er die Wahrheit? - Ein Mädchen ist gestürzt und leidet an einer Gehirnerschütterung. Warum will sie die ganze Zeit naschen und beklaut sogar die Krankenschwestern? - Eine Schwangere will unbedingt eine Hausgeburt, doch ihr Freund besteht auf eine Entbindung im Kreißsaal. Das Klinikteam muss schon bald eine wichtige Entscheidung treffen.

SAT.1
