SAT.1Staffel 4Folge 45
45 Min.Ab 12

Eine Frau will ihren verunglückten Lebensgefährten besuchen. Doch in der Klinik angekommen erklärt sie, den Mann noch nie gesehen zu haben. Und: Eine Mutter beschuldigt ihre verhasste Nachbarin, für die Lebensmittelvergiftung ihrer Tochter verantwortlich zu sein. Es tun sich weitere Abgründe auf. Außerdem: Eine kleine Ballerina mit Fußverletzung bereitet ihrer Mama Sorgen, da sie den Verdacht auf eine Essstörung weckt. Sind die Ängste berechtigt?

SAT.1
