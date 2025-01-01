Klinik am Südring
Folge 50: Drei Crashs auf einmal
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau hat bei einem Motocross-Rennen sich und ihren Mitfahrer verletzt. Doch handelte es sich wirklich um einen Unfall oder eher um Kalkül? - Ein älterer Herr entwickelt nach einem Skiunfall mysteriöse Herzbeschwerden. Und was ist mit der Unbekannten, die ihn in die Klinik begleitet hat? - Ein Mädchen ist beim Eisbaden fast ertrunken. Der Vater gibt dem Rettungsschwimmer die Schuld: Warum hat dieser nicht schneller reagiert?
