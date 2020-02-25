Klinik am Südring
Folge 52: Gib mir ein "A"
44 Min.Folge vom 25.02.2020Ab 12
Der mysteriöse Unfall des Kumpels führt ein Barbershop-Trio in die Notaufnahme. Aber ist seine Verwirrung die Folge seiner Verletzung oder die Ursache? - Eine Köchin leidet unter Vergiftungssymptomen. Hat sie auf der Arbeit etwas Falsches gekostet? - Auf der Kinderstation bricht ein Krankenpflegeschüler zusammen, trotzdem will er sich nicht untersuchen lassen. Steckt dahinter wirklich nur Prüfungsstress?
