Klinik am Südring
Folge 56: Nachricht aus dem Grab
44 Min.Folge vom 11.05.2020Ab 12
Bei einer Beerdigung stürzt die Nichte der Verstorbenen ins Grab und muss in der Klinik behandelt werden. Ist sie Opfer eines Erbstreits oder liegt die Familiengeschichte doch komplizierter? - Eine Frau findet ihre Mitbewohnerin verstört und mit starken Unterleibsschmerzen vor. Sie hat einen Verdacht: Hat deren Freund etwas damit zu tun? - Ein Gebäudereiniger hat sich verletzt. Seine neue Bekannte ist besonders über sein Arbeitsoutfit verwundert. Was findet sie noch seltsam?
