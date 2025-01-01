Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Riesensauerei

SAT.1Staffel 4Folge 70
Riesensauerei

Klinik am Südring

Folge 70: Riesensauerei

44 Min.Ab 12

Eine rebellische Jugendliche leidet unter Atemproblemen. Als Farbflecken gefunden werden, fürchtet die Mutter, dass das Mädchen wieder mit dem Sprayen angefangen hat. - Ein junger Student wird von seiner Freundin in die Klinik gebracht, nachdem er sich anscheinend mit ihrem Ex geprügelt hat. Doch dann erreicht sie eine verstörende SMS. - Eine Busfahrt bringt eine Rentnerin in Lebensgefahr! Wieso soll keiner erfahren, wohin die ältere Dame wollte?

