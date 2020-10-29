Der 62-Jährige, der aus der Klinik verschwandJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 83: Der 62-Jährige, der aus der Klinik verschwand
44 Min.Folge vom 29.10.2020Ab 12
Seltsame Vorgänge auf Station: Ein älterer Patient ist verschwunden. Dann steht urplötzlich seine attraktive Versicherungsmaklerin auf der Matte. - Nachdem eine Frau nach einem Motorradunfall auf der Intensivstation landet, bangt die Familie nicht nur um ihre Gesundheit, sondern steht auch vor einer großen Frage. - Als sich die Bauchschmerzen einer Patientin als lebensbedrohlich erweisen, bricht ein sorgsam gesponnenes Lügengeflecht zusammen.
