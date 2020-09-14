Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1 Staffel 4 Folge 85 vom 14.09.2020
45 Min. Folge vom 14.09.2020 Ab 12

Eine Mechanikerin wird bewusstlos in zwei Autoreifen vor die Klinik gerollt und dort allein gelassen. Ist sie ihren männlichen Kollegen ein Dorn im Auge? Eine Frau leidet an unklarem Harnverhalt. Als ihr Freund zu ihrer gemeinsamen Patchworkfamilie nach Hause muss, offenbart sie ein schockierendes Geheimnis ... Ein Fahrkartenkontrolleur wird von einem Schwarzfahrer angegriffen und dabei schwer verletzt. Doch was verheimlicht der Mann vor den Ärzten?

