Klinik am Südring
Folge 85: Die Reifen rollen
45 Min.Folge vom 14.09.2020Ab 12
Eine Mechanikerin wird bewusstlos in zwei Autoreifen vor die Klinik gerollt und dort allein gelassen. Ist sie ihren männlichen Kollegen ein Dorn im Auge? Eine Frau leidet an unklarem Harnverhalt. Als ihr Freund zu ihrer gemeinsamen Patchworkfamilie nach Hause muss, offenbart sie ein schockierendes Geheimnis ... Ein Fahrkartenkontrolleur wird von einem Schwarzfahrer angegriffen und dabei schwer verletzt. Doch was verheimlicht der Mann vor den Ärzten?
