Die Elevator Boys zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 20: Die Elevator Boys zu Gast
58 Min.Folge vom 03.10.2023Ab 12
Was ist besser als ein Gast, der nichts mit Fahrstühlen zu tun hat? Exakt, fünf Elevator Boys. Klaas hat sie alle und on top sogar noch einen ihm unbekannten Überraschungsauftritt sowie musikalische Unterstützung von Dilla im Haus!
