Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Das große Finale der Schatzsuche

ProSiebenStaffel 2023Folge 26vom 14.11.2023
Das große Finale der Schatzsuche

Das große Finale der SchatzsucheJetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 26: Das große Finale der Schatzsuche

61 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 12

Joko und Klaas haben diese Staffel zwei mal gegen ProSieben gewonnen - zwei mal 15 Minuten Sendezeit und was sie daraus gemacht haben, war die größte Schatzsuche, die es je gegeben hat. 1 Million Euro - irgendwo in Deutschland versteckt. Seit letztem Mittwoch gab es jeden Abend um 20:15 Uhr ein Rätsel, das man lösen musste, um an die Koordinaten des Schatzes zu kommen. Alles zum großen Finale seht ihr in der aktuellen Ausgabe Late Night Berlin.

Weitere Folgen in Staffel 2023

