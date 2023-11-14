Das große Finale der SchatzsucheJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 26: Das große Finale der Schatzsuche
61 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 12
Joko und Klaas haben diese Staffel zwei mal gegen ProSieben gewonnen - zwei mal 15 Minuten Sendezeit und was sie daraus gemacht haben, war die größte Schatzsuche, die es je gegeben hat. 1 Million Euro - irgendwo in Deutschland versteckt. Seit letztem Mittwoch gab es jeden Abend um 20:15 Uhr ein Rätsel, das man lösen musste, um an die Koordinaten des Schatzes zu kommen. Alles zum großen Finale seht ihr in der aktuellen Ausgabe Late Night Berlin.
