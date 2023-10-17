Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Guido Maria Kretschmer und H.P. Baxxter zu Gast

ProSiebenStaffel 2023Folge 22vom 17.10.2023
Guido Maria Kretschmer und H.P. Baxxter zu Gast

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 22: Guido Maria Kretschmer und H.P. Baxxter zu Gast

54 Min.Folge vom 17.10.2023Ab 12

Wenn diese Folge Late Night Berlin Millenials und Gen-Z nicht näher zusammen bringt, was dann? Klaas Heufer-Umlauf ermittelt in einem cringen Todesfall mit Nina Chuba, Ski Aggu, Die Huepsche, Helge Mark, den Elevator Boys, Domiziana und Joyyy. Außerdem auf der Agenda: Guido Maria Kretschmer im Talk, eine Performance von GERD und, wie üblich, ein großartiger Überraschungsgast.

