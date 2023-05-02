Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Sophie Passmann, Arnim Teutoburg-Weiß & viele Spinnen zu Gast

ProSiebenStaffel 2023Folge 12vom 02.05.2023
Sophie Passmann, Arnim Teutoburg-Weiß & viele Spinnen zu Gast

Folge 12: Sophie Passmann, Arnim Teutoburg-Weiß & viele Spinnen zu Gast

51 Min.Folge vom 02.05.2023Ab 12

Hört ihr das? Das ist der zurecht bizarr laute Trommelwirbel für die aktuelle Folge Late Night Berlin! Denn Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteakes und Sophie Passmann besuchen Klaas im Studio. Ein paar Tage zuvor hat sich letzterer außerdem als Lehrer:innen-Coach versucht und der obligatorische Überraschungsgast ist auch mehr als passabel.

