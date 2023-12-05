Nilam Farooq, Olli Schulz, die Wolters, Aylin Tezel & Iris Berben zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 29: Nilam Farooq, Olli Schulz, die Wolters, Aylin Tezel & Iris Berben zu Gast
54 Min.Folge vom 05.12.2023Ab 12
Für alle, die die Schokolade aus dem Adventskalender direkt am 1. Dezember weggefressen haben, gibt es hier ein Ersatztürchen: die neue Folge Late Night Berlin mit fantastischen Gäst:innen (Iris Berben, Nilam Farooq & Aylin Tezel) einer erstklassigen Performance (Olli Schulz) und vielen Überraschungen (geheim).
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick