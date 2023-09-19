Jared Leto und Samson aus der Sesamstraße zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 18: Jared Leto und Samson aus der Sesamstraße zu Gast
55 Min.Folge vom 19.09.2023Ab 12
Guten Morgen, Late Night Berlin ist zurück! Klaas hat aus seiner Sommerpause einen bunten Wurststrauß aus News, Talk, Gaggigkeit und Prominenz mitgebracht. Jared Leto zum Beispiel: Der muss nämlich beweisen, dass er mehr über sich selbst weiß als sein Superfan. Klaas hat derweil einiges im Urlaub "weggeschafft" wie man so schön sagt und kriegt im Gegenzug Überraschungsbesuch vom vielleicht zotteligsten Typen Deutschlands.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick