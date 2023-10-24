Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Joko zu Gast und Premiere von "Joko & Klaas im Zoo"

ProSiebenStaffel 2023Folge 23vom 24.10.2023
Joko zu Gast und Premiere von "Joko & Klaas im Zoo"

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 23: Joko zu Gast und Premiere von "Joko & Klaas im Zoo"

58 Min.Folge vom 24.10.2023Ab 12

Eine neue Folge Late Night Berlin mit Klaas Heufer-Umlauf und... (Trommelwirbel!)... Joko Winterscheidt. Die beiden gucken zusammen auf ihren Ausflug in den Zoo zurück und blicken voraus auf die neue Folge „Duell um die Welt“. Außerdem wie immer dabei: ein fantastischer Überraschungsgast!

