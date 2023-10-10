Till Reiners und die Giant Rooks zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 21: Till Reiners und die Giant Rooks zu Gast
56 Min.Folge vom 10.10.2023Ab 12
Eine Folge Late Night Berlin, wie sie im sogenannten Buche steht: ein exemplarisch sympathischer Talkgast (Till Reiners), eine beispiellos mitreißende Performance (Giant Rooks), ein 99,8% ernstzunehmender Bildungsauftrag (Fahrtraining Dennis & Benni Wolter), ein progressiver Trendreport (X-Future) und ein beängstigend gut gelaunter Moderator (Klaas Heufer-Umlauf).
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick