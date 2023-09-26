Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Ski Aggu zu Gast und Geburtstagsüberraschung für Klaas

ProSiebenStaffel 2023Folge 19vom 26.09.2023
Ski Aggu zu Gast und Geburtstagsüberraschung für Klaas

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 19: Ski Aggu zu Gast und Geburtstagsüberraschung für Klaas

54 Min.Folge vom 26.09.2023Ab 12

Die schönste Geburtstagsshow, die sich Klaas Heufer-Umlauf hätte wünschen können: Jakob und Rauli brechen mit ihm nachts ins Freibad ein (Yolo!), Ski Aggu talkt und performt und dann kommt auch noch eine alte Bekannte zu Besuch. Herr-lich!

