ProSiebenStaffel 2023Folge 3vom 28.02.2023
59 Min.Folge vom 28.02.2023Ab 12

Diese Folge konnte nur gut werden, denn Nina Chuba ist da und hat Provinz und ihren neuen Song im Schlepptau. Noch mehr Premium-Promis gibt's auf der Berlinale, die Klaas mit ein paar Kompars:innen gecrasht hat. Und „gecrasht“ ist noch diplomatisch ausgedrückt...

ProSieben
