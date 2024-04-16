Alice Merton zu Gast und Weird GermanyJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 10: Alice Merton zu Gast und Weird Germany
53 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 12
Klaas Heufer-Umlauf höchstpersönlich empfiehlt zum späten Abend: eine Runde lachen (u.a. darüber, wie weird Deutsche Büros sein können), eine Runde gebannt zuhören (z.B. während Alice Merton erzählt) und kurz vorm Schlafengehen nochmal leise mitsummen (in etwa bei Wandas neuem Song „Bei niemand anders“).
