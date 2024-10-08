Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Nina Chuba, Joko & Tommi Schmitt zu Gast

ProSiebenStaffel 2024Folge 19vom 08.10.2024
Nina Chuba, Joko & Tommi Schmitt zu Gast

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 19: Nina Chuba, Joko & Tommi Schmitt zu Gast

47 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12

Sieht aus wie „Wer stiehlt mir die Show“, ist aber wie gewohnt euer geliebtes „Late Night Berlin“: Klaas hat sich Nina Chuba, Tommi Schmitt und Joko auf die Couch geholt, um ein paar Hintergrundinfos aus ihnen herauszuquatschen. Außerdem hat er als KI wieder Späti-Kund:innen „bedient“ und, um dieses Unterhaltungsfeuerwerk abzurunden, ENNIO und Nina Chuba auf die Bühne bestellt!

