Nina Chuba, Joko & Tommi Schmitt zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 19: Nina Chuba, Joko & Tommi Schmitt zu Gast
47 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12
Sieht aus wie „Wer stiehlt mir die Show“, ist aber wie gewohnt euer geliebtes „Late Night Berlin“: Klaas hat sich Nina Chuba, Tommi Schmitt und Joko auf die Couch geholt, um ein paar Hintergrundinfos aus ihnen herauszuquatschen. Außerdem hat er als KI wieder Späti-Kund:innen „bedient“ und, um dieses Unterhaltungsfeuerwerk abzurunden, ENNIO und Nina Chuba auf die Bühne bestellt!
