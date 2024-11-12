Teddy Teclebrhan und Caro Daur zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 24: Teddy Teclebrhan und Caro Daur zu Gast
53 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12
Die aktuelle Folge Late Night Berlin beinhaltet eine Auswahl feinst kuratierter Duos! Bei seiner neuen Dating-Show verbindet Klaas Francine und Jerome mit gemeinsamen Cringe-Momenten, Teddy Teclebrhan und Caro Daur präsentieren ihr neues gemeinsames Projekt und Marsimoto verschmilzt auf der Bühne mit seinem neuen Song.
