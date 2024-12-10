Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Belton Twins, Bruno Alexander, Heinz Strunk und Nina Chuba zu Gast

ProSieben Staffel 2024 Folge 28 vom 10.12.2024
Die Belton Twins, Bruno Alexander, Heinz Strunk und Nina Chuba zu Gast

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 28: Die Belton Twins, Bruno Alexander, Heinz Strunk und Nina Chuba zu Gast

56 Min. Folge vom 10.12.2024 Ab 12

Nur, weil Klaas in der aktuellen Folge ein bisschen zu spät kommt, heißt das nicht, dass ihr euch Zeit lassen solltet, bis ihr sie anguckt! Es warten Emil und Oskar Belton sowie Bruno Alexander mit dem heißen Scheiß zu „Discounter“ auf euch, außerdem ein edgy Überraschungsgast und Katjana Gerz mit der besten Straßenumfrage 2024. Und wem das noch nicht reicht: Nina Chuba performt zum ersten Mal ihren brandneuen Song „Waldbrand“!

Weitere Folgen in Staffel 2024

