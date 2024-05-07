Anke Engelke zu Gast und Sabine wird SchauspielerinJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 13: Anke Engelke zu Gast und Sabine wird Schauspielerin
56 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 12
Es ist erst richtig Sommer, wenn die letzte reguläre Folge Late Night Berlin vor der Staffelpause weggeglotzt ist! Aus gegebenem Anlass tischt Klaas ein absolutes Premiumprogramm auf: ein neuer Teil „Weird Germany“, Anke Engelke, die Beatsteaks, Sabine beim Deutschen Filmpreis und (surprise!) Peter Urban.
