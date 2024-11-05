Hazel Brugger zu Gast und Katjana Gerz auf Cringe-MissionJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 23: Hazel Brugger zu Gast und Katjana Gerz auf Cringe-Mission
44 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12
Es wäre nicht Late Night Berlin, wenn Klaas euch nicht die abstruseste Mischung aus fantastischen Gäst:innen (Hazel Brugger, whaaaat?), katastrophalem Cringe (Unangenehmer Brief-Prank mit Katjana Gerz) und musikalischer Hochkultur (MAX&JOY und ein fabulöser Überraschungsgast) präsentieren würde.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick