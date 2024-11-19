Papaplatte und Sarah Connor zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 25: Papaplatte und Sarah Connor zu Gast
51 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
Wenn ihr euch entscheidet, diese Folge Late Night Berlin nicht zu gucken, wird das harte Konsequenzen haben. Dass ihr verpasst, wie Papaplatte Klaas ins Streaming-Game einführt zum Beispiel. Oder eine sehr, sehr berühmte Überraschungsgästin. Oder einen brandneuen Musikact. Oder... ach, kommt, klickt jetzt halt auf Play.
