Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Martin Rütter zu Gast und das Pizza-Taxi von Joko & Klaas

ProSiebenStaffel 2024Folge 26vom 26.11.2024
Martin Rütter zu Gast und das Pizza-Taxi von Joko & Klaas

Folge 26: Martin Rütter zu Gast und das Pizza-Taxi von Joko & Klaas

52 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12

Bei dieser Folge Late Night Berlin können alle etwas lernen: Joko und Klaas zum Beispiel, wie man Pizza bäckt und ausliefert (so jedenfalls nicht), Hunde, wie man sich benimmt (danke Martin Rütter) und Musikfans, wie man Gänsehaut bekommt (Shoutout an Good Neighbours). Gern geschehen!

ProSieben
