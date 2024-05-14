Best of 2024: Anzeigenhauptmeister, die besten Überraschungsgäste und mehrJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 14: Best of 2024: Anzeigenhauptmeister, die besten Überraschungsgäste und mehr
55 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 12
Wenn Sie zwei Typen in einem Bett herumfahren sehen, die was von "Anzeigenhauptmeister" und "Überraschungsgästen" faseln, und dabei der Genau-Mann seine Synth-Klänge zum Besten gibt, machen Sie sich keine Sorgen. Es sind lediglich Joko und Klaas, die zum Late Night Berlin Best-Of laden. Genau.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick