Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Giovanni Zarrella zu Gast

ProSiebenStaffel 2024Folge 7vom 26.03.2024
Folge 7: Giovanni Zarrella zu Gast

55 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 12

Das ist sie: Die letzte #LateNightBerlin Folge vor der Cannabislegalisierung! Dieser Zäsur angemessen behandelt Klaas im Stand Up alle wichtigen Themen der Woche, regelt nebenher das Liebesleben anderer Leute, und lässt sich von Giovanni Zarrella den Sonnenschein ins Studio tragen. Auf der Bühne bringen Zimmer90 derweil unsere Herzen zum schmelzen und unsere Füße zum wippen.

