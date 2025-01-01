Zum Inhalt springenBarrierefrei
Legacies
Staffel 4Folge 15
Folge 15: Die Intervention

41 Min.Ab 12

Die Super Squad belegt Hope mit einem Zauber, der sie für eine Weile außer Gefecht setzt. Ihre Freunde hoffen immer noch darauf, Hopes Menschlichkeit zurückzugewinnen. In der Zwischenzeit beraten Alaric und MG, wie sie sich für den Kampf gegen die Götter wappnen und die Verluste in den eigenen Reihen minimieren können. Und Lizzie und Aurora sind auf der Suche nach einem mysteriösen Schlüssel, der sie zum Zeitgott Chronos führen soll.

Warner
