WarnerStaffel 4Folge 11
Folge 11: Folge meiner Stimme

40 Min.Ab 12

Lizzie soll lernen, ihre Vampirkräfte in den Griff zu bekommen. Deshalb macht Hope mit ihr einen Abstecher auf den Jahrmarkt. Vor Ort treffen die beiden jedoch auf ungebetene Gäste. In der Zwischenzeit verfolgt Aurora ihren Plan, Hope zur Strecke zu bringen. Dafür benötigt sie allerdings noch einige Informationen aus der Salvatore School. Um den Schülern wertvolles Wissen zu entlocken, setzt Aurora auf einen Wahrheitstrunk.

