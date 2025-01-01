Legacies
Folge 3: Der Tag ist gekommen
41 Min.Ab 12
Nachdem Alaric und Kaleb sie angelogen haben, kann Hope ihnen nicht mehr vertrauen. Sie beschließt, Malivore auf eigene Faust zu suchen und zur Strecke zu bringen. Doch ihr Plan erfordert ein riesengroßes Opfer. Derweil macht Cleo eine entscheidende Entdeckung, die sie aus der Dunkelheit führen könnte. Und Kaleb schließt einen gefährlichen Deal mit Malivore.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick