Legacies
Folge 18: Die auserwählte Person
41 Min.Ab 12
Die Salvatore School bereitet sich auf einen erneuten Angriff des Göttervaters Ken vor. Mit Bens Hilfe will die Super Squad ihn ein für alle Mal vernichten. Um Ken zu besiegen, müssen die Freunde allerdings einen riskanten Plan umsetzen. Währenddessen versucht Cleo, in den Verstand des Gottes einzudringen und an wichtige Informationen zu gelangen. Und Landon erfährt die wahre Identität des Fährmanns, der ihm ein Angebot unterbreitet.
