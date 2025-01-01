Legacies
Folge 7: Ein Ort fernab der Gewalt
41 Min.Ab 12
Josie möchte herausfinden, wie man Hopes Menschlichkeit wiederherstellen kann. Wertvolle Hinweise dazu findet sie in den Tagebüchern ihres Vaters. Als Hope überraschend in der Salvatore School auftaucht, haben ihre Freunde nur eine Chance, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Derweil gehen Kaleb und Jed im Wald auf Monsterjagd. Und Lizzie setzt weiterhin alles daran, ihren Vater zu heilen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick