Legacies
Folge 4: Wir sehen uns auf der anderen Seite
41 Min.Ab 12
Malivore gelingt es nach und nach, unschuldige Menschen für seine Zwecke einzuspannen. Alaric und seine Schüler suchen fieberhaft nach einer Lösung, das Monster zu stoppen. Dabei müssen sie allerdings ohne die Unterstützung von Kaleb und Hope auskommen. Diese wird unterdessen von Malivore gefangen gehalten, der offenbar einen Weg gefunden hat, Hope zu töten.
