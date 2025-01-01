Du wirst dich an mich erinnernJetzt kostenlos streamen
Legacies
Folge 8: Du wirst dich an mich erinnern
41 Min.Ab 16
Hope hat Josie außer Gefecht gesetzt. Ihre Freunde, und besonders Finch, machen sich deshalb große Sorgen um sie. Derweil kehrt Lizzie an die Salvatore School zurück. Sie hat einen Plan, wie sie Hope aufhalten können. Doch dafür benötigt sie Cleos Hilfe. In der Zwischenzeit setzt Ethan sein Training mit MG fort. Er soll lernen, seine neuen Kräfte unter Kontrolle zu bringen. Das fällt ihm allerdings schwerer als gedacht.
Weitere Folgen in Staffel 4
