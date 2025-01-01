Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Legacies

Du wirst dich an mich erinnern

WarnerStaffel 4Folge 8
Du wirst dich an mich erinnern

Du wirst dich an mich erinnernJetzt kostenlos streamen

Legacies

Folge 8: Du wirst dich an mich erinnern

41 Min.Ab 16

Hope hat Josie außer Gefecht gesetzt. Ihre Freunde, und besonders Finch, machen sich deshalb große Sorgen um sie. Derweil kehrt Lizzie an die Salvatore School zurück. Sie hat einen Plan, wie sie Hope aufhalten können. Doch dafür benötigt sie Cleos Hilfe. In der Zwischenzeit setzt Ethan sein Training mit MG fort. Er soll lernen, seine neuen Kräfte unter Kontrolle zu bringen. Das fällt ihm allerdings schwerer als gedacht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Legacies
Warner
Legacies

Legacies

Alle 4 Staffeln und Folgen